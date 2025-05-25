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Молдова теряет свои бренды: За легендарный винзавод Purcari поляки готовы выложить более 80 млн евро

Самый известный за пределами Молдовы винзавод Purcari хотят купить поляки.

Источник: Комсомольская правда

Maspex — владелец таких брендов, как Tymbark, Salatini и Becherovka — заявила, что готова выкупить мажоритарный пакет акций Purcari по цене 21 румынский лей за акцию, что на 50% выше рыночной. По оценкам, сумма сделки может составить не менее 424 млн румынских леев (около 83 млн евро).

В румынских леях, а не молдавских потому, что публичное предложение по этому поводу было подано на днях на Бухарестской фондовой бирже.

Maspex Holding владеет 18 заводами в Польше и соседних странах. Компания входит в сотню крупнейших предприятий Центральной и Восточной Европы.

Источник: nemdnews.

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