Молдова теряет свои бренды: За легендарный винзавод Purcari поляки готовы выложить более 80 млн евро

Maspex — владелец таких брендов, как Tymbark, Salatini и Becherovka — заявила, что готова выкупить мажоритарный пакет акций Purcari по цене 21 румынский лей за акцию, что на 50% выше рыночной. По оценкам, сумма сделки может составить не менее 424 млн румынских леев (около 83 млн евро).
В румынских леях, а не молдавских потому, что публичное предложение по этому поводу было подано на днях на Бухарестской фондовой бирже.
Maspex Holding владеет 18 заводами в Польше и соседних странах. Компания входит в сотню крупнейших предприятий Центральной и Восточной Европы.
Источник: nemdnews.
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