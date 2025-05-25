Молдова теряет свои бренды: За легендарный винзавод Purcari поляки готовы выложить более 80 млн евро

Maspex — владелец таких брендов, как Tymbark, Salatini и Becherovka — заявила, что готова выкупить мажоритарный пакет акций Purcari по цене 21 румынский лей за акцию, что на 50% выше рыночной. По оценкам, сумма сделки может составить не менее 424 млн румынских леев (около 83 млн евро).