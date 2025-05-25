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В Воронеже вернут автобусный маршрут № 27

В Воронеже планируют возобновить работу автобусного маршрута № 27.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Новый путь следования — от Юго-Западного рынка до 17 кв. СЖР (ост. «Школа»).

Также в тестовом режиме изменят движение ряда других маршрутов. № 13 временно продлят до остановки «ВАСО» и направят через улицы Димитрова, Ленинский проспект и Героев Стратосферы. № 26 пустят через ТРЦ «Максимир» в мкр. «Электроника» до новой конечной на ул. Витрука.

Маршрут № 51 продлят до улиц Академика Конопатова и Ломоносова, обеспечив транспортную доступность к поликлинике и мегашколе. Изменения вступят в силу после установки остановок.

Кроме того, маршрут № 74 начнёт регулярно заезжать на остановку ТРЦ «Московский проспект».

Все нововведения будут действовать в тестовом режиме. Окончательное решение примут после анализа пассажиропотока.