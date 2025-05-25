В Воронеже вернут автобусный маршрут № 27

Также в тестовом режиме изменят движение ряда других маршрутов. № 13 временно продлят до остановки «ВАСО» и направят через улицы Димитрова, Ленинский проспект и Героев Стратосферы. № 26 пустят через ТРЦ «Максимир» в мкр. «Электроника» до новой конечной на ул. Витрука.