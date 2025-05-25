Татарстанцам рассказали, кто обязан совершать жертвоприношение в Курбан-байрам

В Татарстане 6 июня мусульмане отметят Курбан-байрам. Главным ритуалом этого праздника является жертвоприношение животного.
Жертвоприношение проводится в день праздника (6 июня) и в последующие два дня (7 и 8 июня). Обязательное жертвоприношение предписано людям, которые соответствуют четырем условиям:
1. Исповедование ислама. Только мусульмане обязаны приносить жертву по случаю Курбан-байрама.
2. Нахождение в родном городе. Если человек во время праздника находится в поездке или дальше 100 километров от дома, он не обязан совершать жертвоприношение.
3. Жертвоприношение в дни праздника. Заклание допускается только в течение трех дней.
4. Обладание нисабом. Верующий должен иметь необходимую минимальную сумму, не учитывая долги и расходы на насущные нужды. В 2025 году в Татарстане размер нисаба составляет 53 тысячи рублей.
Напомним, в Казани определили 17 мест для жертвоприношений на Курбан-байрам. Праздник будут отмечать 6 июня.