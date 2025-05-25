Жители Ростова ударили спортивным пробегом по центру города и левобережью

В Ростове-на-Дону любители бега преодолели дистанции, проложенные по центру города и левобережью. Напомним, масштабную спортивную акцию в донской столице провели вчера, 24 мая.
Речь идет о девятом по счету всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». В Ростове участникам на выбор предложили четыре маршрута в 1, 5, 10 и 21 км. Колонны возглавляли спортсмены, задающие общий, комфортный для всех, темп движения.
Сколько именно любителей бега поучаствовали в акции, неизвестно. Предварительно, несколько тысяч человек. Добавим, Ростов-на-Дону стал одним из 89 городов, где провели всероссийский забег.