Жители Ростова ударили спортивным пробегом по центру города и левобережью

Речь идет о девятом по счету всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». В Ростове участникам на выбор предложили четыре маршрута в 1, 5, 10 и 21 км. Колонны возглавляли спортсмены, задающие общий, комфортный для всех, темп движения.