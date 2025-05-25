«В бегущей строке появилась нецензурная брань». В Минске милиция разыскивает злоумышленников, взломавших рекламную строку

В Минске милиция разыскивает злоумышленников, взломавших рекламную строку, пишет агентство «Минск-Новости».
Инцидент произошел во Фрунзенском районе столицы. Злоумышленники взломали бегущую рекламную строку на объектах и не в первый раз. Кибератаке подверглись несколько объектов: в их бегущей строке появилась нецензурная брань. Это попало на видео очевидцев.
Когда хулиганство было обнаружено, трансляцию отключили и начали проводить технические работы.
Ранее злоумышленники взломали несколько аналогичных точек. По всем фактам правоохранителями проводится проверка.
Напомним, в Беларуси преступления против компьютерной безопасности грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы (ст. 349, 350, 352, 354 и 355 Уголовного кодекса Беларуси).
Еще милиционеры застрелили бешеную лису во дворе дома под Брагином: «Лиса набрасывалась на домашних животных».
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.