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«В бегущей строке появилась нецензурная брань». В Минске милиция разыскивает злоумышленников, взломавших рекламную строку

В Минске хакеры взломали рекламу бегущей строки, где появилась нецензурная брань.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция разыскивает злоумышленников, взломавших рекламную строку, пишет агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел во Фрунзенском районе столицы. Злоумышленники взломали бегущую рекламную строку на объектах и не в первый раз. Кибератаке подверглись несколько объектов: в их бегущей строке появилась нецензурная брань. Это попало на видео очевидцев.

Когда хулиганство было обнаружено, трансляцию отключили и начали проводить технические работы.

Ранее злоумышленники взломали несколько аналогичных точек. По всем фактам правоохранителями проводится проверка.

Напомним, в Беларуси преступления против компьютерной безопасности грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы (ст. 349, 350, 352, 354 и 355 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще милиционеры застрелили бешеную лису во дворе дома под Брагином: «Лиса набрасывалась на домашних животных».

Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.