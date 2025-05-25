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Белорусский кардиолог назвал полезные продукты для сердца

Белорусский врач рассказал, что сердце питается не глюкозой, а жирными кислотами.

Источник: Комсомольская правда

О том, что сердце — это единственный орган, который питается не глюкозой, а жирными кислотами в интервью sb.by сказал врач-кардиолог, руководитель Городского кардиологического центра Минска, заместитель главврача по медицинской части 2 й больницы Александр Астрейко.

По его словам, те продукты, которые содержат жирные кислоты, нужны в рационе.

«Это в первую очередь рыба, морепродукты. Еще одно обязательное условие — кардиотренировки», — отметил медик.

Кстати, длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, а это Омега-3 и Омега-6, которые в последние годы на слуху.

Омега-3 — это в первую очередь лосось, скумбрия, сельдь, мойва, сардины, тунец, форель, икра, кальмары, мидии, грецкие орехи. Омега- 6 много в мясе птицы, яйцах, подсолнечных и тыквенных семечках, авокадо, злаках и хлебе, орехах кешью (здесь подробнее).

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