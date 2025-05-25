В Витебской области разыскивают родных красноярца, погибшего в годы войны

Поисковый отряд УП «Витебскоблгаз» обратился с просьбой о помощи в поиске родственников Воржаковского Юрия Александровича, командира взвода 1-й пулеметной роты.
Поисковый отряд УП «Витебскоблгаз» обратился с просьбой о помощи в поиске родственников Воржаковского Юрия Александровича, командира взвода 1-й пулеметной роты.
Известно, что Юрий Александрович родился в 1922 году в Красноярске. Есть информация об его отце — Воржаковском Александре Михайловиче.
Во время Великой Отечественной войны Юрий Александрович Воржаковский командовал 1-й пулеметной ротой 1259-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии. Он пал смертью храбрых 24 декабря 1943 года на территории Витебской области. В этом году планируется торжественное захоронение останков Юрия Александровича и других солдат в братской могиле.
Поисковый отряд просит всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках Юрия Воржаковского, сообщить ее по электронной почте: marudovvv@pmpu.obglas.by.
Как ранее писал «МК в Красноярске», краевая служба «Спасатель» вернула домой мужа и жену из Красноярска, пропавших в лесу пять дней назад.