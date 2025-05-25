В Витебской области разыскивают родных красноярца, погибшего в годы войны

Во время Великой Отечественной войны Юрий Александрович Воржаковский командовал 1-й пулеметной ротой 1259-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии. Он пал смертью храбрых 24 декабря 1943 года на территории Витебской области. В этом году планируется торжественное захоронение останков Юрия Александровича и других солдат в братской могиле.