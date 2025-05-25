Сделал дубликат ключа и украл более Br95 тыс. В Гродненской области по горячим следам задержан вор

В милицию обратился 52-летний житель Щучинского района, который сообщил о краже сбережений из его дома. Правоохранители обнаружили в помещении следы рук. Был установлен подозреваемый. Им оказался 37-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, который пояснил, что сделал дубликат ключа от квартиры потерпевшего, в его отсутствие проник в жилище и похитил более Br95 тыс. в эквиваленте. Часть денег подозреваемый успел потратить на личные нужды, остальное изъято и будет возвращено владельцу.