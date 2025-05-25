В Самаре 12 июня пройдет масштабный фестиваль «Королева спорта»

Обратите внимание, в день старта выдача стартового пакета возможно только для иногородних участников и прекращается за 30 минут до старта вашей дистанции. Торжественное открытие забега состоится в 7:25, в первый старт — в 7:30. Старт «Самарской мили» — в 9:20. На сегодняшний день регистрацию на забег прошли уже более 1000 человек.