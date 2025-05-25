Красноярский край намерен создать передовую инженерную школу

Вопросы создания в регионе передовой инженерной школы стали темой обсуждения между представителями ведущих вузов края, а также руководителями и инженерами ключевых технологичных предприятий.
В настоящее время ведется подготовка заявки для участия в федеральном проекте, инициированном Президентом России, в рамках которого в регионах будет создано 90 подобных школ. Учитывая накопленный опыт края в сфере телекоммуникаций, основное направление деятельности будущей школы будет связано с развитием систем связи, что особенно актуально в контексте нового национального проекта по развитию космоса.
Планируется, что на базе Сибирского федерального университета (СФУ), Университета Решетнева и при активном участии промышленных партнеров, специализирующихся на производстве спутников, электроники и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), будет вестись подготовка инженерных кадров, способных разрабатывать и проектировать современные системы связи, использующие комбинации спутников и стратосферных высотных платформ. Это имеет особое значение для обеспечения связью северных и труднодоступных территорий, промышленных объектов и новых транспортных магистралей.
Ожидается, что тесное взаимодействие передовых вузов и высокотехнологичных предприятий региона позволит создать инфраструктуру для развития связи будущего.
Как ранее писал «МК в Красноярске», студенты Тувы познакомились с технологиями Ростелекома.