Красноярский край намерен создать передовую инженерную школу

В настоящее время ведется подготовка заявки для участия в федеральном проекте, инициированном Президентом России, в рамках которого в регионах будет создано 90 подобных школ. Учитывая накопленный опыт края в сфере телекоммуникаций, основное направление деятельности будущей школы будет связано с развитием систем связи, что особенно актуально в контексте нового национального проекта по развитию космоса.