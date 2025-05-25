Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крестный ход в Новосибирске 2025 — фоторепортаж

По улицам Новосибирска в воскресенье, 25 мая, прошла колонна Крестного хода. Торжественное шествие было приурочено ко Дню славянской письменности и культуры и посвящено памяти святых Кирилла и Мефодия. Редакция НДН.инфо собрала фотографии с праздника, чтобы показать, что было интересного на мероприятии.

15

Колонна стартовала от Вознесенского собора в 12 часов дня. Участники шествия отправились к Никольской часовне.

Они двигались по Красному проспекту, поэтому власти перекрыли центр города. В связи с этим главные улицы города оказались в воскресенье практически пустыми. Крестный ход возглавили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

После того, как колонна прошла маршрут, священнослужители пропели молебен у Никольской часовни. Затем участники мероприятия отправились на другую локацию — к Театральному скверу, расположенному у НОВАТа. Там с праздником жителей поздравили вокальные и танцевальные коллективы, которые исполнили творческие номера.