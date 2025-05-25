Крестный ход в Новосибирске 2025 — фоторепортаж

После того, как колонна прошла маршрут, священнослужители пропели молебен у Никольской часовни. Затем участники мероприятия отправились на другую локацию — к Театральному скверу, расположенному у НОВАТа. Там с праздником жителей поздравили вокальные и танцевальные коллективы, которые исполнили творческие номера.