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В Новосибирске начался суд над осквернительницей Монументе Славы, прикурившей от Вечного огня

В Новосибирском областном суде начали рассматривать резонансное дело об осквернении символа воинской славы. До рассмотрения дела тридцатилетняя жительница Новосибирска Надежда Кузьмина три месяца провела в следственном изоляторе.

В Новосибирском областном суде начали рассматривать резонансное дело об осквернении символа воинской славы. До рассмотрения дела тридцатилетняя жительница Новосибирска Надежда Кузьмина три месяца провела в следственном изоляторе.

«Легла в чашу с Вечным огнем и подожгла сигарету от пламени, тем самым совершила действия, которыми осквернила символ воинской славы и оскорбила память защитников Отечества», ─ сообщил государственный обвинитель Виталий Хохрин.

Задержали Кузьмину на следующий день. С точки зрения закона ее действия квалифицировали по статье «Реабилитация нацизма», за которую можно получить до пяти лет лишения свободы. Кузьмина не стала отрицать своих действий, но заявила, что у нее не было намерений осквернять памятник, а это была просто шутка.