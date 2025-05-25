Рябов рассказал о погоде в последнюю неделю весны. Будет ли тепло?

Во второй половине недели ожидаются атмосферные фронты с запада Европы, которые принесут небольшие кратковременные дожди в большинстве районов. Ночью и утром возможен туман. Ветер останется западным и умеренным, влажность снова повысится до 90%. Ночные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем в четверг ожидается от 17 до 20 градусов со знаком плюс, а в пятницу — от 10 градусов в Гродно до 18 градусов тепла в Гомеле.