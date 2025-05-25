Рябов рассказал о погоде в последнюю неделю весны. Будет ли тепло?

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние дни мая в большинстве регионов Беларуси ожидается умеренно теплая, но нестабильная погода. Близость атмосферных фронтов приведет к неустойчивой погодной ситуации, образованию дождевых и грозовых облаков. Об этом проинформировал Дмитрий Рябов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале недели атмосферные фронты с юго-востока Европы принесут влажные воздушные массы, что приведет к дождям в большинстве районов. Ветер будет юго-восточным умеренным, а влажность воздуха достигнет 90%. Ночные температуры составят от плюс 9 до плюс 15 градусов.
Днем в понедельник, 26 мая, ожидается около 10 градусов на западе и 19 на северо-востоке, во вторник — от 14 до 19 градусов тепла.
Середина недели будет характеризоваться влиянием области высокого атмосферного давления и более теплых воздушных масс. Дожди в большинстве районов прекратятся, за исключением запада, где останется влияние уходящего фронта с локальными кратковременными дождями. Ветер станет западным и умеренным, влажность снизится до 80%. Ночью в среду, 28 мая, температура составит от 10 до 15 градусов со знаком плюс, днем 17−21.
Во второй половине недели ожидаются атмосферные фронты с запада Европы, которые принесут небольшие кратковременные дожди в большинстве районов. Ночью и утром возможен туман. Ветер останется западным и умеренным, влажность снова повысится до 90%. Ночные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем в четверг ожидается от 17 до 20 градусов со знаком плюс, а в пятницу — от 10 градусов в Гродно до 18 градусов тепла в Гомеле.
В выходные дни прогнозируется переменная облачность с локальными кратковременными дождями в большинстве районов. Ветер будет переменных направлений умеренным. Ночью и утром также возможен туман, влажность снизится до 70%. Ночные температуры составят от 8 до 13 градусов со знаком плюс, днем в субботу, 31 мая, ожидается до 18 градусов, в воскресенье — до 20 тепла. -0-
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