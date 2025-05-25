Михаил Котюков отчитался о прошедшей зиме и планах на будущее

По словам губернатора, в 43 районах края отопительный сезон уже завершен, а в северных территориях работа все еще продолжается. Котюков отметил, что в течение всего осенне-зимнего периода власти работали в штабном режиме, что позволило оперативно реагировать на любые возникающие проблемы и нештатные ситуации.