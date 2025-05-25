Михаил Котюков отчитался о прошедшей зиме и планах на будущее

В своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал о прошедшем отопительном сезоне и планах по подготовке к следующей зиме.
Об этом он сообщил после совещания под руководством полномочного представителя Президента в СФО Анатолия Серышева.
По словам губернатора, в 43 районах края отопительный сезон уже завершен, а в северных территориях работа все еще продолжается. Котюков отметил, что в течение всего осенне-зимнего периода власти работали в штабном режиме, что позволило оперативно реагировать на любые возникающие проблемы и нештатные ситуации.
«Готовимся к новому сезону,» — подчеркнул глава региона. «Сейчас проходит окончательную редакцию проект мероприятий по подготовке к зиме. Сформирована специальная рабочая группа, которая будет держать ситуацию на контроле в постоянном режиме.» Для более эффективного мониторинга процесса устранения замечаний на местах, была введена система цифровых индикаторов по каждой территории.
Котюков также отметил, что совместно с энергетиками ведется работа по снижению износа электросетей. Подготовлена специальная программа по повышению их надежности, которая сейчас находится на стадии согласования с Министерством энергетики России. «Делаем все необходимое для успешного старта нового отопительного периода,» — заверил губернатор.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в краевом центре проходит форум по современным системам безопасности.