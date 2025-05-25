Команда пермской гимназии № 3 выиграла городской этап «Школы безопасности»

«Школа безопасности» — соревнования для школьников на владение навыками поведения в экстренной ситуации. В этом году в них приняли участие 5 пермских школ, центр дополнительного образования «Луч» и кадеты.
Подростки приняли участие в пожарной эстафете, преодолели навесную переправу, написали топографический диктант, сдали тесты по первой помощи и знанию международных аварийных знаков. Лучшими стали гимназисты, на втором месте школа «Петролеум+», на третьем — воспитанники кадетской школы № 1 имени Суворова. Победитель будет представлять Пермь на краевых состязаниях «Школы безопасности».