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Команда пермской гимназии № 3 выиграла городской этап «Школы безопасности»

«Школа безопасности» — соревнования для школьников на владение навыками поведения в экстренной ситуации.

«Школа безопасности» — соревнования для школьников на владение навыками поведения в экстренной ситуации. В этом году в них приняли участие 5 пермских школ, центр дополнительного образования «Луч» и кадеты.

Подростки приняли участие в пожарной эстафете, преодолели навесную переправу, написали топографический диктант, сдали тесты по первой помощи и знанию международных аварийных знаков. Лучшими стали гимназисты, на втором месте школа «Петролеум+», на третьем — воспитанники кадетской школы № 1 имени Суворова. Победитель будет представлять Пермь на краевых состязаниях «Школы безопасности».