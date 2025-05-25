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Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах с 1 сентября

Минобразования высказалось о запрете смарт-часов и кнопочных телефонов в школах.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сказали о запрете смарт-часов и кнопочных телефонов после запрета на смартфоны для школьников на уроках с 1 сентября 2025 года. Подробнее разъяснили в сюжете на ОНТ.

Так, по словам Ирины Каржовой, замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования, сейчас в Беларуси речь идет больше о зонах без мобильного телефона в школах нежели о конкретном ограничении, например, смарт-часов.

— Это будут зоны без мобильного телефона. И там не оговаривается — кнопочный телефон запрещается или с выходом в интернет, — прокомментировала чиновница.

При этом представитель Минобразования обратила внимание, что у детей, у которых мобильное устройство должно быть по медицинским показаниям, мобильник забирать не будут.

Отмечается, что мера с запретом мобильных устройств для детей в школах в Беларуси вводится по просьбам родителей. В Минобразования напомнили, что еще с 2022-го в республике действует Госстандарт на использование мобильных телефонов в школах.

А с нового учебного, войдя в учреждение образования, ученики должны будут сдать свои мобильные телефоны, которые поместят в специальное устройство на хранение. После уроков мобильные телефоны дети смогут забрать.

Напомним, белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября.

И также Минобразования уточнило запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября.

Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.