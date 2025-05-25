Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно — днем и поздно вечером или ночью.
«Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения», — сообщил Путин.
«И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта», — добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО.
Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в воскресенье.