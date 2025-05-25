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Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Путин рассказал, что ежедневно получает доклады об СВО днем и поздно вечером.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно — днем и поздно вечером или ночью.

«Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения», — сообщил Путин.

«И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта», — добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО.

Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в воскресенье.