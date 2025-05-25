Путин указал на важность бережного отношения к личному составу

«Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведёт к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой», — рассказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».