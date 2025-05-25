Властям Ростовской области не удалось распродать парк авто по сниженной цене

Власти Ростовской области не смогли полностью распродать автопарк из девяти машин, выставленных на продажу по сниженной цене. Итоги аукциона, прошедшего 16 мая, опубликовали на сайте донского правительства.
Судя по извещению, три автомобиля Lada 2008 года выпуска не реализовали из-за того, что на торги зарегистрировался только один участник. По такой же причине не смогли продать автобус Mersedes-Benz-223229 2017 года выпуска.
На продажу легковушки ВАЗ-21214 2007 года выпуска заявителей не допустили, также отказали единственному участнику торгов, готовому приобрести автомобиль Lada 2008 года выпуска. Hyundai Sonata 2008 года не заинтересовал ни одно из покупателей.
Продать смогли только два автомобиля Lada 2008 года за 118,4 тысячи и 160,6 тысячи рублей. Покупатель один и тот же в обоих случаях.
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