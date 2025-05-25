Омбудсмен Волынец заверила, что психологи помогут сыну убитой в Казани женщины

«Девушке не повезло, она не сразу распознала, что рядом с ней не человек. В начале он скорее всего очень ярко и красиво за ней ухаживал. Когда она все-таки поняла про него, то была уже замужем за ним и с ребенком. Решилась на развод. Причина в его башке. Увы, но подобных историй очень много», — рассказали изданию знакомые убитой.