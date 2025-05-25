25 мая в трех районах Таганрога до вечера ограничили водоснабжение

Восстановить полноценную подачу воды на нескольких улицах Таганрога пообещали вечером 25 мая. Подробную информацию можно найти на сайте местного водоканала.
По данным коммунальщиков, с утра водоснабжение в домах некоторых таганрожцев подается с пониженным давлением из-за аварийных работ.
На Морозова, Дзержинского и Сергея Лазо улучшить подачу ресурса должны до 17 часов, на Чехова Транспортной, Безымянном проезде, Поляковском шоссе и в микрорайоне Авиаторов — до 18 часов.
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