В Красноярске соберутся ведущие продюсеры России и зарубежья

С 2 по 5 июня Красноярск примет Международный форум кинопроизводителей, на который съедутся 18 продюсеров из ведущих российских и зарубежных кинокомпаний.
Главная задача мероприятия — активизировать развитие киноиндустрии в Красноярском крае и привлечь внимание крупных киностудий к возможностям кинопроизводства в регионе.
Впервые в истории форума в нем примет участие делегация из Китайской Народной Республики, что подчеркивает растущий международный интерес к красноярской киноиндустрии.
В программе четвертого форума запланированы встречи участников с экспертами, кинопоказы для жителей Красноярска, Канска, Минусинска и Дивногорска, а также дискуссионные площадки с участием представителей кинематографических организаций Красноярского края.
Особый акцент сделан на продюсерских турах, которые познакомят гостей с уникальными городскими, промышленными, природными, культурными и историческими локациями региона.
Ключевым событием станет питчинг кинопроектов, который состоится 5 июня. Экспертное жюри выберет лучшие проекты в категориях игрового и документального кино. Победители получат рекомендации к финансированию и поддержку от Министерства культуры Красноярского края: 1 миллион рублей в категории «Игровое кино» и 500 тысяч рублей в категории «Документальное кино». Важным условием является проведение съемок проектов-победителей на территории Красноярского края.
Кроме того, 3 июня состоится второй детский питчинг кинопроектов, где юные кинематографисты в возрасте от 12 до 18 лет смогут представить свои идеи.
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