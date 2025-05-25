В Красноярске соберутся ведущие продюсеры России и зарубежья

Ключевым событием станет питчинг кинопроектов, который состоится 5 июня. Экспертное жюри выберет лучшие проекты в категориях игрового и документального кино. Победители получат рекомендации к финансированию и поддержку от Министерства культуры Красноярского края: 1 миллион рублей в категории «Игровое кино» и 500 тысяч рублей в категории «Документальное кино». Важным условием является проведение съемок проектов-победителей на территории Красноярского края.