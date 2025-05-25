Синоптик Ильин предупредил о похолодании и дождях в Москве на предстоящей неделе

— С понедельника по пятницу, 26−30 мая, воздух будет прогреваться до плюс 25−30 градусов. При этом до среды осадков не предвидится, но в последние два дня рабочей недели есть вероятность небольшого кратковременного дождя. Ночи тоже будут теплыми, температура не опустится ниже плюс 11 градусов по области, а в Москве не ниже плюс 15−17 градусов. Такие среднесуточные значения температур превышают норму месяца на 4−6 градусов, — рассказал специалист.