Синоптик Ильин предупредил о похолодании и дождях в Москве на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в столичном регионе сохранится теплая погода. Среднесуточные значения температур превысят климатическую норму на 4−6 градусов. Однако к выходным столбики термометров вновь устремятся вниз. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
С начала недели погоду в Москве будет определяться влияние западной периферии антициклона, из-за чего на территории региона установится комфортная погода.
— С понедельника по пятницу, 26−30 мая, воздух будет прогреваться до плюс 25−30 градусов. При этом до среды осадков не предвидится, но в последние два дня рабочей недели есть вероятность небольшого кратковременного дождя. Ночи тоже будут теплыми, температура не опустится ниже плюс 11 градусов по области, а в Москве не ниже плюс 15−17 градусов. Такие среднесуточные значения температур превышают норму месяца на 4−6 градусов, — рассказал специалист.
Атмосферное давление в течение недели будет достаточно ровным, опустившись всего на несколько единиц.
— Значения атмосферного давления будут колебаться от 753 до 751 миллиметра ртутного столба. Небольшое падение — до 748 миллиметров ртутного столба — ожидается в пятницу, но оно не будет ощутимо. Ветер юго-восточного направления всю неделю будет двигаться со скоростью 3−8 метров в секунду, и только в понедельник возможны порывы до 10−15 метров в секунду, — сообщил Ильин.
Однако уже в выходные — с 31 мая по 1 июня — вновь ожидаются падение температур и дожди, предупредил метеоролог.
— Есть предпосылки, что на стыке мая и июня в Москве немного похолодает, из-за того, что холодный фронт прорвется на европейскую территорию России. Таким образом, столбики термометров опустятся до плюс 17−23 градусов. При этом за выходные может выпасть от 4 до 7 миллиметров осадков в виде дождей, — добавил синоптик.
Однако специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что, согласно долгосрочным прогнозам, до конца месяца существенного понижения температуры в Москве не ожидается.