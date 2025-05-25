Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий сказал, является ли заложником одной роли

Так, гендиректор СТВ Осенко спросил у министра культуры о том, как ему удалось не стать заложником одной роли. И Чернецкий признался, что ему с первых дней в профессии приходится с этим бороться, доказывая, что ему под силу любой абсолютно жанр. И сейчас он сказал, что тоже работает над этим, считая это актерским вызовом.