Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий сказал, является ли заложником одной роли

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий ответил, стал ли он заложником одной роли. Об этом глава Минкультуры рассказал в проекте Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса» на СТВ.
Так, гендиректор СТВ Осенко спросил у министра культуры о том, как ему удалось не стать заложником одной роли. И Чернецкий признался, что ему с первых дней в профессии приходится с этим бороться, доказывая, что ему под силу любой абсолютно жанр. И сейчас он сказал, что тоже работает над этим, считая это актерским вызовом.
— Одна из заповедей, которую я зарубил у себя на носу, которую нам оставил Константин Сергеевич Станиславский, вот именно про это, про амплуа. Актер должен уметь все абсолютно, — уверен белорусский артист.
Чернецкий сказал, что в профессии важны и школа, и навыки, и особое вдохновение, которое он назвал «любовушкой».
— Изюминка, как мы называем с женой, приготовлено с любовушкой, вот эта самая любовушка — это и есть вдохновение творческое, — поделился он секретом профессии.
И добавил, что такая изюминка есть и у инженеров, и у операторов, звукорежиссеров, ведущего.
— Для того, чтобы, скажем так, быть интервьюером, вы должны знать, как это делать. То же самое в актерской профессии. Абсолютно то же самое, — констатировал министр культуры.
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