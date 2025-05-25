Кинологи Красноярского ГУФСИН стали чемпионами России

«Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов — это своего рода смотр сил и средств. Здесь собрались лучшие представители кинологических подразделений из разных уголков страны, которые прошли строгий отбор на региональных этапах. Это важное мероприятие, которое позволяет проверить профессионализм сотрудников, обменяться опытом и знаниями, а также укрепить командный дух,» — отметил заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков.