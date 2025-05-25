Кинологи Красноярского ГУФСИН стали чемпионами России

23 мая 2025 года в городе Суздале завершился Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов.
В напряженной борьбе за звание лучших приняли участие 54 команды, представляющие территориальные органы уголовно-исполнительной системы со всей страны.
Кинологи и их четвероногие помощники продемонстрировали экспертному жюри свои навыки и мастерство в трех сложных дисциплинах: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», а также «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».
Честь Красноярского края защищали: Анастасия Сигутина и ее верная спутница, собака по кличке Гроза (ЛИУ-37), Роман Кузнецов с надежным псом по кличке Хан (ИК-27), а также Евгений Сигутин с энергичным псом по кличке Тайфун (УК).
Главным секретарем чемпионата выступил старший инспектор кинологической службы ГУФСИН Роман Герасин.
В командном зачете, среди территориальных органов ФСИН России с численностью сотрудников более 3000 человек, команда ГУФСИН России по Красноярскому краю безоговорочно завоевала первое место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженность работы.
В индивидуальных зачетах также были отмечены успехи красноярских кинологов: Роман Кузнецов и его собака Хан заняли почетное 3 место в категории «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ», а Анастасия Сигутина и Гроза стали серебряными призерами в категории «Поиск и обнаружение наркотических средств», заняв 2 место.
«Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов — это своего рода смотр сил и средств. Здесь собрались лучшие представители кинологических подразделений из разных уголков страны, которые прошли строгий отбор на региональных этапах. Это важное мероприятие, которое позволяет проверить профессионализм сотрудников, обменяться опытом и знаниями, а также укрепить командный дух,» — отметил заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в России предложили ввести обязательные курсы для будущих владельцев собак.