Аттракционы, аниматоры и игры, музыка, угощения и сюрпризы: 1 июня GagauziyaLand открывает летний сезон — развлечений хватит на всех

GagauziyaLand начал свою работу в августе 2024 года и за короткое время стал настоящей точкой притяжения для жителей региона. Парк расположен на окраине села Конгаз и занимает площадь более четырех гектаров. За первый сезон его уже успели посетить более 350 тысяч человек.