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Аттракционы, аниматоры и игры, музыка, угощения и сюрпризы: 1 июня GagauziyaLand открывает летний сезон — развлечений хватит на всех

GagauziyaLand открывает летний сезон — яркий старт уже 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Настоящее лето начинается с GagauziyaLand. 1 июня единственный парк развлечений на юге Молдовы приглашает гостей на открытие летнего сезона.

Праздничная программа развернется в селе Конгаз, где всех посетителей ждут аттракционы, интерактивные игры с аниматорами, зоны отдыха, творческие мастер-классы, живая музыка, угощения и множество приятных сюрпризов. И все это — совершенно бесплатно.

GagauziyaLand начал свою работу в августе 2024 года и за короткое время стал настоящей точкой притяжения для жителей региона. Парк расположен на окраине села Конгаз и занимает площадь более четырех гектаров. За первый сезон его уже успели посетить более 350 тысяч человек.

Сегодня GagauziyaLand — это целый мир развлечений для всей семьи. На его территории работают десятки аттракционов, включая батуты, карусели, автодромы и мини-поезда. Есть просторные детские площадки, футбольное поле, зоны для мастер-классов и творчества, концертная сцена, фотозоны и фонтан с подсветкой.

Парк также оснащен фудкортами, ярмарочными павильонами, медицинским пунктом, удобными парковками. Все сделано для того, чтобы отдых был не только веселым, но и комфортным.

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