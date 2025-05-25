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В Красноярском крае ликвидировали 15 очагов возгорания лесов за сутки

За прошедшие сутки специалистами краевого Лесопожарного центра было ликвидировано 15 лесных пожаров, охвативших общую площадь в 613 гектаров.

За прошедшие сутки специалистами краевого Лесопожарного центра было ликвидировано 15 лесных пожаров, охвативших общую площадь в 613 гектаров.

Очаги возгорания были зафиксированы в различных районах региона, включая Енисейский, Эвенкийский, Богучанский, Большемуртинский, Тасеевский, Берёзовский, Сухобузимский, Канский, а также в Каратузском муниципальном округе.

В борьбе с огнем были задействованы 275 человек и 39 единиц техники. Для авиапатрулирования и оперативной доставки сил и средств к местам возгорания было привлечено 24 воздушных судна.

Согласно предварительным данным, причинами возникновения пожаров стали грозовые разряды, деятельность железнодорожного транспорта, а также неосторожное обращение с огнем местного населения.

Как ранее писал «МК в Красноярске», около красноярского поселка Манский начался сильный лесной пожар.