В Красноярском крае ликвидировали 15 очагов возгорания лесов за сутки

За прошедшие сутки специалистами краевого Лесопожарного центра было ликвидировано 15 лесных пожаров, охвативших общую площадь в 613 гектаров.
Очаги возгорания были зафиксированы в различных районах региона, включая Енисейский, Эвенкийский, Богучанский, Большемуртинский, Тасеевский, Берёзовский, Сухобузимский, Канский, а также в Каратузском муниципальном округе.
В борьбе с огнем были задействованы 275 человек и 39 единиц техники. Для авиапатрулирования и оперативной доставки сил и средств к местам возгорания было привлечено 24 воздушных судна.
Согласно предварительным данным, причинами возникновения пожаров стали грозовые разряды, деятельность железнодорожного транспорта, а также неосторожное обращение с огнем местного населения.
Как ранее писал «МК в Красноярске», около красноярского поселка Манский начался сильный лесной пожар.