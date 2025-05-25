В Башкирии пообещали заморозки до −5 градусов

В Башкирии 26 мая ожидают ухудшение погодных условий. По информации синоптиков, в регионе ожидаются заморозки до −5 градусов.
В среднем температура воздуха ночью составит +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы будут 0,-5°, днем +19, +24°.
Ветер в регионе ожидается северный со скоростью 0−5м/с. На отдельных участках дорог утром будет туман видимостью 500−1000 м.
В Уфе пообещали переменную облачность и северный ветер. Температура воздуха ночью +3, +5°, днем +21,+23°.
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