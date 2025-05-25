«Приехали искать более четырех тысяч человек». Белорусские поисковики сказали о резонансных случаях пропажи детей

Волонтеры белорусского поисково-спасательного отряда «Ангел» высказались о случаях пропажи детей в Беларуси.
Поисковики обратили внимание, что каждый год по всему миру пропадают примерно 8 миллионов детей. к счастью, большинство из них находятся быстро, но кого-то из пропавших несовершеннолетних ищут долгие годы, а кого-то из детей не находят никогда. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, 25 мая учредили Международный день пропавших детей.
И в этот день белорусские поисковики сказали о самых резонансных поисках детей в Беларуси, которые до сих пор так и остаются не найденными, и в которых участвовали волонтеры «Ангела».
Так, в 2017 году в Беловежской пуще велись поиски 10-летнего Максима Мархалюка. Искать мальчика приехали свыше четырех тысяч человек. Это стало самой масштабной поисково-спасательной операцией не только в Беларуси, но, вообще, в странах СНГ и ближнего зарубежья. Максим Мархалюк до сих пор не найден.
Также не нашлась Анастасия Кот, которая в 2013-м в возрасте 13 лет в агрогородке Сенница Минского района ушла на встречу с подружками и пропала без вести.
Такими же масштабными были в 2018-м поиски 10-летней девочки из Новополоцка, которая утонула в Западной Двине, но ее тело не обнаружили.
Поисковики подчеркнули, что в случае пропажи ребенка следует незамедлительно сообщить об этом в милицию, МЧС, волонтерские поисковые отряды.
— Пусть ребенок найдется через три минуты после этих звонков. Но если не найдется, эти три минуты могут сыграть решающую роль, — подчеркнули в ПСО.
Кроме того, взрослым напомнили о необходимости регулярно говорить детям о том, как им следует вести себя с незнакомцами любого возраста, что делать, если заблудились или потерялись.
А в МЧС сообщили, что под Витебском в садовом товариществе в пруду утонул ребенок: «С другими детьми пошел к пруду».
Ранее СК сообщил, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в Каменецком районе: «Дети были дома одни».
Еще в Минске спасатели МЧС поймали и изолировали огромного паука-птицееда: «Паук остается в пожарной части».