«Приехали искать более четырех тысяч человек». Белорусские поисковики сказали о резонансных случаях пропажи детей

Поисковики обратили внимание, что каждый год по всему миру пропадают примерно 8 миллионов детей. к счастью, большинство из них находятся быстро, но кого-то из пропавших несовершеннолетних ищут долгие годы, а кого-то из детей не находят никогда. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, 25 мая учредили Международный день пропавших детей.