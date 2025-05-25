В «Ростехе» рассказали о реализации бесшовной системы образования

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Ростех» сотрудничает с сотнями учебных заведений по всей стране, в том числе, со школами, колледжами и вузами и реализует бесшовную систему образования, позволяющую готовить будущих специалистов для промышленности уже со школьной скамьи, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
«Сегодня ведущие работодатели в настоящем смысле слова конкурируют за молодежь. Поэтому мы ведем проактивную работу с сотнями школ, колледжей и вузов по всей стране. “Ростех” выстроил уникальную систему бесшовного образования “школа — ССУЗ/ВУЗ — передовая инженерная школа — предприятие/конструкторское бюро”, позволяющую готовить будущих специалистов для промышленности уже со школьной скамьи», — говорится в сообщении.
Особое место в этой системе занимают инженерные и ИТ-классы, которых насчитывается сегодня более 200 по всей стране, в них учатся более 5,5 тысячи детей. «В этих классах преподают наши специалисты, а современные лаборатории дают возможность школьникам на практике изучать химию, робототехнику и другие технические дисциплины», — добавили в «Ростехе».
Также холдинги корпорации сотрудничают с более 140 вузами в 45 регионах России в рамках целевого обучения и научной деятельности. В 2024 году план по привлечению студентов был выполнен на 98,8% от заявленной квоты в 3,5 тысячи человек, а в 2025 году планируется набрать более 4 тысяч целевиков.
Помимо этого, госкорпорация взаимодействует с Минпросвещения и региональными властями с целью адаптации целевых образовательных программ к потребностям конкретных производств.
«В наших программах — 30% теории, 70% практики. Особый акцент делается на подготовку мультиквалифицированных рабочих. По окончании обучения они получают от трех до пяти востребованных специальностей, что дает им высокую конкурентоспособность на рынке труда», — уточнили в пресс-службе.