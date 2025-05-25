В «Ростехе» рассказали о реализации бесшовной системы образования

Также холдинги корпорации сотрудничают с более 140 вузами в 45 регионах России в рамках целевого обучения и научной деятельности. В 2024 году план по привлечению студентов был выполнен на 98,8% от заявленной квоты в 3,5 тысячи человек, а в 2025 году планируется набрать более 4 тысяч целевиков.