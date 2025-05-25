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Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете

Синоптик Вильфанд: прогнозов на три месяца вперед в метеорологии не существует.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире «Москвы-24».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что летом 2025 года прогнозируются аномально высокие температуры.

«Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают», — сказал Вильфанд.