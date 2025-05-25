Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете

«Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают», — сказал Вильфанд.