Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире «Москвы-24».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что летом 2025 года прогнозируются аномально высокие температуры.
«Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают», — сказал Вильфанд.