Маралуха с олененком посетила питомник диких копытных в Красноярском крае

Необычное явление зафиксировали сотрудники питомника диких копытных, расположенного в Балахтинском районе: самка марала, очевидно, недавно произведшая потомство, пришла к территории питомника вместе со своим новорожденным олененком.
Как правило, самки оленей проявляют особую осторожность и тщательно скрывают своих новорожденных детенышей от посторонних глаз. Данный случай является действительно уникальным, поскольку дикий марал, не выросший в питомнике, самостоятельно пришел на его территорию и проявил доверие, приведя своего новорожденного малыша.
Сотрудники питомника шутят, что, возможно, кто-то из выпущенных ими ранее оленей «рассказал» о хорошем месте, где о животных заботятся.
Питомник диких копытных находится на территории заказника «Бюзинский». С 2014 года здесь ведется работа по разведению маралов с целью восстановления их популяции в Красноярском крае. Начиная с 2017 года, выращенных в питомнике животных выпускают на особо охраняемые природные территории (ООПТ) края, что обусловлено снижением фактора беспокойства со стороны человека в этих местах.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае отметили День оленевода.