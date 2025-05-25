Маралуха с олененком посетила питомник диких копытных в Красноярском крае

Питомник диких копытных находится на территории заказника «Бюзинский». С 2014 года здесь ведется работа по разведению маралов с целью восстановления их популяции в Красноярском крае. Начиная с 2017 года, выращенных в питомнике животных выпускают на особо охраняемые природные территории (ООПТ) края, что обусловлено снижением фактора беспокойства со стороны человека в этих местах.