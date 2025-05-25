В Госдуме оценили идею ужесточить продажу противозачаточных препаратов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Необходимости в жёстком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин нет, в комитете Госдумы по охране здоровья данные инициативы не обсуждались, заявила РИА Новости член профильного думского комитета Юлия Дрожжина («Единая Россия»).
Ранее в СМИ появилась информация, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила о необходимости ужесточить продажу противозачаточных препаратов для женщин.
«Любой препарат — это в первую очередь ответственность. Особенно, если речь идёт о гормональных средствах. Девушкам важно понимать, что “таблетки по совету подруги” — не лучшая идея. Такие вещи обязательно нужно обсуждать с врачом. Это про заботу о себе. Что касается законодательного регулирования — не думаю, что здесь нужны жёсткие меры, и на площадке нашего комитета по охране здоровья такие инициативы не обсуждались», — сказала Дрожжина.
По словам парламентария, в данном вопросе наиболее важным является просвещение и доступ к грамотной медицинской консультации.