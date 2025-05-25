В Воронеже открыли движение по новому путепроводу на улице Остужева

В мэрии сообщают, что по новому путепроводу, который возвели в рамках работ по реконструкции Остужевской развязки, можно будет проехать в сторону Северного моста. Для того, чтобы попасть на новый проезд, водителям нужно съехать с ранее построенного путепровода через железнодорожную ветку. Рядом с новой эстакадой расположен съезд, по которому можно попасть на Ленинский проспект и улицу Переверткина. Непосредственно под путепроводом схема движения останется прежней, также изменения не коснутся движения по направлению выезда из города со стороны Северного моста.