Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже открыли движение по новому путепроводу на улице Остужева

В Воронеже для автомобилистов открыли движение по новому путепроводу на улице Остужева — движение возможно по двум полосам по направлению въезда в город.

Источник: 36on

В мэрии сообщают, что по новому путепроводу, который возвели в рамках работ по реконструкции Остужевской развязки, можно будет проехать в сторону Северного моста. Для того, чтобы попасть на новый проезд, водителям нужно съехать с ранее построенного путепровода через железнодорожную ветку. Рядом с новой эстакадой расположен съезд, по которому можно попасть на Ленинский проспект и улицу Переверткина. Непосредственно под путепроводом схема движения останется прежней, также изменения не коснутся движения по направлению выезда из города со стороны Северного моста.

В мэрии также напомнили, что, согласно документам контракта, работы по реконструкции Остужевской развязки должны быть завершены только к концу следующего года. Однако подрядчик выполняет работы с опережением сроков, поэтому было принято решение о частичном запуске движения по готовым участкам.