Глава СК проконтролирует проверку по аварийному дому в Омске

Поводом стало обрушение в мае 2025 года бетонного лестничного пролета, в результате чего пострадал человек. Как сообщили открытые источники, обслуживающая компания обещала отремонтировать объект еще осенью прошлого года, но обязательства не выполнила. Входная группа 42-летнего здания по-прежнему находится в аварийном состоянии.