Глава СК проконтролирует проверку по аварийному дому в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе новой проверки в Омске. Речь идет о ненадлежащем содержании многоквартирника на проспекте Космическом. Деталями поделились 25 мая в пресс-службе регионального СК.
Поводом стало обрушение в мае 2025 года бетонного лестничного пролета, в результате чего пострадал человек. Как сообщили открытые источники, обслуживающая компания обещала отремонтировать объект еще осенью прошлого года, но обязательства не выполнила. Входная группа 42-летнего здания по-прежнему находится в аварийном состоянии.
«По данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.
О ее промежуточных результатах отчитается руководитель омского следственного управления Виталий Батищев. Ситуация остается на особом контроле центрального аппарата СК РФ.