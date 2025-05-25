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Красноярцев призывают к «пассажирскому этикету» ради безопасности

В департаменте транспорта Красноярска напомнили горожанам о важности соблюдения правил «пассажирского этикета» в общественном транспорте, подчеркнув, что это не только вопрос комфорта, но и безопасности.

В департаменте транспорта Красноярска напомнили горожанам о важности соблюдения правил «пассажирского этикета» в общественном транспорте, подчеркнув, что это не только вопрос комфорта, но и безопасности.

Особенно актуально это становится в часы пик, когда автобусы переполнены. Кондукторы просят пассажиров продвигаться вглубь салона, а не оставаться у дверей и в проходах. Это не только облегчает работу кондуктора, но и снижает риск травм. При резком торможении или внезапном маневре стоящие у дверей пассажиры могут потерять равновесие и упасть. Кроме того, не рекомендуется держаться за поручни на подвижных дверях, так как это также может привести к травмам.

«Во время поездки занимайте свободные места, а если их нет, находитесь на специальных площадках в районе передних (если они есть), средних и задних дверей, — говорится в сообщении Дептранса Красноярска. — И не забывайте держаться за поручни, чтобы избежать падений и травм!».

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске стартует проект по запуску автобусов на газомоторном топливе.