Красноярцев призывают к «пассажирскому этикету» ради безопасности

Особенно актуально это становится в часы пик, когда автобусы переполнены. Кондукторы просят пассажиров продвигаться вглубь салона, а не оставаться у дверей и в проходах. Это не только облегчает работу кондуктора, но и снижает риск травм. При резком торможении или внезапном маневре стоящие у дверей пассажиры могут потерять равновесие и упасть. Кроме того, не рекомендуется держаться за поручни на подвижных дверях, так как это также может привести к травмам.