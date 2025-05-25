«Организаторы обещали мне еду». Российский комик Мария Маркова рассказала, почему осталась голодной в Беларуси

Российский комик Мария Маркова пожаловалась, что не смогла купить еду в Беларуси, пишет ресурс kraj.by.
Откровенное признание Мария Маркова сделала на концерте в Молодечно. Со зрителями стендапер поделилась впечатлениями от районного центра и страны, отметив, что в Беларуси работают популярные соцсети. Однако и посетовала, что ее банковская карта не сработала.
— Да у вас прям полная свобода! А вот моя банковская карточка в Молодечно не работает, — пожаловалась Маркова.
А дальше полушутя заметила, что покормить артистку пообещали организаторы концерта, но лишь в случае успешного выступления.
— Организаторы обещали мне еду, если хорошо выступлю. Так что мое благополучие зависит от вас. Нужно, чтобы я вам понравилась, — обратилась комик к белорусам.
Смелые зрители из зала ответили, что и их тоже кормят, когда они хорошо поработают.
Потом Мария задала ряд вопросов залу и выяснила, например, что Молодечно — город бухгалтеров и строителей. После узнала, что в Молодечно знакомятся чаще всего в кафе «Блюз».
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