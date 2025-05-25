Баранец: чем больше крепнет союз Беларуси и России, тем сильнее злятся враги

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем больше крепнет союз Беларуси и России, тем сильнее злятся враги Союзного государства. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Беларуси и России нужно беречь то, что мы создаем. Самое дорогое наше достояние — это российско-белорусская дружба. Европе мы не нужны. Чем больше мы будем сотрудничать друг с другом, тем большим будет наш достаток. Я абсолютно уверен, что российско-белорусский союз в экономике, армии, науке, культуре, сельском хозяйстве станет таким фактором, что никто лисий глаз не положит на Минск или Москву», — сказал Виктор Баранец.
«Мы отрубили участие Европы». Баранец о принципиальном моменте в переговорах России и Украины.
Военный обозреватель обратил внимание, что на военных парадах в Минске и Москве по случаю 80-летия Победы в том числе была продемонстрирована мощь наших армий. Виктор Баранец отметил, что в некоторых образцах российской военной техники есть и белорусские составляющие. «Но мы устроили парад не только поэтому. Это же все-таки 80-летие нашей с вами Победы. И Беларусь первой подставила грудь перед гитлеровскими полчищами», — подчеркнул он.
По мнению Виктора Баранца, чем больше крепнет союз Беларуси и России, тем сильнее злятся враги Союзного государства. «Мы должны идти вперед твердым шагом, зная, что наш путь верен», — подытожил военный обозреватель. -0-