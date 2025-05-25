Баранец: чем больше крепнет союз Беларуси и России, тем сильнее злятся враги

«Беларуси и России нужно беречь то, что мы создаем. Самое дорогое наше достояние — это российско-белорусская дружба. Европе мы не нужны. Чем больше мы будем сотрудничать друг с другом, тем большим будет наш достаток. Я абсолютно уверен, что российско-белорусский союз в экономике, армии, науке, культуре, сельском хозяйстве станет таким фактором, что никто лисий глаз не положит на Минск или Москву», — сказал Виктор Баранец.