Узнать тайны подземелья и встретить рыцарей: самые интересные города для туристов в России

В номинации «Город туристических брендов» Гран-при взял знаменитый Тобольск, что в Тюменской области. Добраться туда непросто: 40 часов поездом или три часа на самолете — прямым рейсом из Москвы. Зато и увидите много! Чего стоит один Тобольский кремль — единственное каменное сооружение подобного рода во всей Сибири. Белокаменный, прекрасно сохранившийся с конца XVII века, он возвышается на Троицком мысу на реке Тобол. В кремле можно не только прикоснуться к истории, но и поучаствовать во множестве мастер-классов и интерактивных занятий для детей и взрослых, купить сувениры. А еще в Тобольске продают уникальные калачи, например, с уткой и тушеной капустой, с говядиной и пряной тыквой, с рваной свининой, печеной морковью и горчицей и другими начинками.