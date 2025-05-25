В Перми обновят футбольное поле и ледовую арену спорткомплекса имени Сухарева

Как сообщают в краевом минспорта, в СК имени Сухарева стартовала реконструкция. Она разделена на два этапа и началась с замены покрытия футбольного поля.
Старое покрытие поля уже демонтировано, идет выравнивание основания. Затем на него уложат новый искусственный газон. Эту часть работ предстоит завершить до 20 июня. Финансирование обеспечивает краевой бюджет.
Второй этап предусматривает работы в ледовом дворце спорткомплекса. Здесь предстоит отремонтировать раздевалки и заменить систему охлаждения. Все должно быть готово к началу хоккейного сезона.