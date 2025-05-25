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В Екатеринбурге открыли важную для микрорайона Широкая Речка дорогу

В микрорайоне «Широкая Речка» в Екатеринбурге открыли сквозное движение по улице Хрустальногорской.

Источник: Николай Курилов / МК-Урал

Строители убрали дорожные блоки, по улице уже передвигаются автомобили.

С понедельника по новой дороге поедет автобус № 55. Его маршрут продлили до остановки «Поселок Мичуринский». На пути автобуса появится семь остановок — «Архитектора Белянкина», «Евгения Савкова», «Хрустальногорская», «Мичуринский», «Школа № 25», «Карасьевская», «Майская».

Ранее сообщалось, что в уральской столице автобусы-гармошки выйдут на маршруты №№ 49 и 51. По предварительным данным, новые автобусы начнут курсировать по городским улицам уже в августе.