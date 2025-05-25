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В Ростовстате зафиксировали сокращение числа жителей Ростовской области

Население Ростовской области за год сократилось на 0,4%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зарегистрировали 4137,3 тысячи жителей, показатель стал шестым в стране. При этом по итогам 2024 года численность населения сократилась на 0,4%, основной причиной оказалась естественная убыль, сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

По словам эксперта, миграционный прирост компенсирует убыль населения только на 35,8%. Кроме того, в регионе по-прежнему отмечается невысокий уровень рождаемости, но в отдельных территориях (в Мясниковском и Мартыновском районах, а также в Батайске) она все же выше среднеобластной.

Вместе с этим руководитель Ростовстата отметила тенденцию к росту доли детей, родившихся третьими и более в многодетных семьях. Общий коэффициент рождаемости третьих детей улучшается, но все еще остается ниже среднего показателя по стране и ЮФО.

Также на ситуацию влияет смертность, однако ее уровень среди трудоспособного населения на Дону ниже, чем по стране и округу.

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