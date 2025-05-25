В Ростовстате зафиксировали сокращение числа жителей Ростовской области

По словам эксперта, миграционный прирост компенсирует убыль населения только на 35,8%. Кроме того, в регионе по-прежнему отмечается невысокий уровень рождаемости, но в отдельных территориях (в Мясниковском и Мартыновском районах, а также в Батайске) она все же выше среднеобластной.