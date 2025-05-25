Шесть школ в Новосибирске снесут из-за состояния — новые откроют в 2026 году

В Новосибирске принято решение о полном сносе всех шести концессионных школ, строительство которых велось в рамках государственно-частного партнёрства, после того, как экспертиза подтвердила их аварийное состояние. Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчиков на заседании Заксобрания региона, работы по демонтажу зданий должны быть завершены к 14 июня 2025 года, а новые школы планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2026 года.