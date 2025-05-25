Шесть школ в Новосибирске снесут из-за состояния — новые откроют в 2026 году

В Новосибирске принято решение о полном сносе всех шести концессионных школ, строительство которых велось в рамках государственно-частного партнёрства, после того, как экспертиза подтвердила их аварийное состояние. Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчиков на заседании Заксобрания региона, работы по демонтажу зданий должны быть завершены к 14 июня 2025 года, а новые школы планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2026 года.
«К сожалению, результат обследования — аварийное состояние. Предстоит снос шести объектов до фундаментов», — заявил Теленчиков, чьи слова приводит пресс-служба Заксобрания, добавив, что в настоящее время ведётся поиск генеральных подрядчиков для продолжения строительства.
При этом депутаты выразили серьёзную озабоченность судьбой уже потраченных на проект трёх миллиардов рублей: «Как это можно было контролировать, чтобы прийти к тому, чтобы всё сносить?» — задался вопросом депутат Вадим Агеенко.
В ответ Теленчиков пояснил, что следственные органы разбираются в ситуации, а региональные власти готовят исковые требования, однако конкретные ответственные за некачественное строительство пока не названы. Напомним, что концессионные школы строились в рамках масштабного проекта модернизации образовательной инфраструктуры Новосибирска, однако теперь вместо ожидаемого ввода в эксплуатацию объектов власти вынуждены начинать работы практически с нуля.