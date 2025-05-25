Белоруска Арина Соболенко выиграла россиянку Рахимову на старте «Ролан Гаррос»

Так, с победы началось выступление белоруски во втором турнире «Ролан Гаррос». Соболенко сыграла в матче 1/64 финала против россиянки Камиллы Рахимовой. В итоге первая ракетка мира разгромно обыграла соперницу, которая находится на 75-й строчке мирового рейтинга. Победа белорусской теннисистки оказалась разгромной. Она выиграл у россиянки в двух партиях со счетом 6:1, 6:0.