Белоруска Арина Соболенко выиграла россиянку Рахимову на старте «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромно обыграла россиянку Камиллу Рахимову на старте турнира серии «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции.
Так, с победы началось выступление белоруски во втором турнире «Ролан Гаррос». Соболенко сыграла в матче 1/64 финала против россиянки Камиллы Рахимовой. В итоге первая ракетка мира разгромно обыграла соперницу, которая находится на 75-й строчке мирового рейтинга. Победа белорусской теннисистки оказалась разгромной. Она выиграл у россиянки в двух партиях со счетом 6:1, 6:0.
Во втором раунде на корт против Соболенко выйдет или швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн (98-я строчка мирового рейтинга), или итальянка Лукреция Стефанини (153-я позиция) — в зависимости от исхода матча между ними.
Но еще 26 мая в «Ролан Гаррос» стартует другая белорусская теннисиста — Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 73-ю строчку мирового рейтинга. Соперницей белоруски в первом круге турнира станет бельгийка Янина Викмайер (1133- я строчка).
Напомним, общий призовой фонд открытого чемпионата Франции составляет 56,3 миллиона евро. Победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 миллиона евро, а также по 2000 рейтинговых очков.
К слову, в прошлом году Арина Соболенко простилась с «Ролан Гаррос» по-французски.
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