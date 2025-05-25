Диетолог Редина назвала напитки и продукты, которые помогут освежиться в жару

— Чтобы не заболеть в жару, стоит избегать жирной и тяжелой пищи, например свинины, колбас, котлет. Эти продукты могут быстро испортится на жаре, в них заведутся бактерии, что приведет к отравлению. Кроме того, они долго перевариваются, и организму нужно затратить на это много энергии, — предупредила Редина.