МВД проведет профилактическую акцию «На страже цифровой безопасности»

Сотрудники правоохранительных органов организуют комплекс мероприятий, направленный на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятия эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере.

