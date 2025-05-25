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МВД проведет профилактическую акцию «На страже цифровой безопасности»

Сотрудники правоохранительных органов организуют комплекс мероприятий, направленный на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятия эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел проведет республиканскую профилактическую акцию «На страже цифровой безопасности» с 26 мая по 4 июня, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов организуют комплекс мероприятий, направленный на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятия эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере.

Особое внимание планируется уделить уязвимым категориям — детям и пожилым людям. Также в рамках акции предусмотрена широкая информационно-разъяснительная работа о порядке обращения цифровых знаков (токенов), потенциальных рисках и правовых нормах, регулирующих данное направление. -0-