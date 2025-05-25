Губернатор Самарской области поздравил работников химической отрасли с праздником

25 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов химической промышленности с Днём химика.
В своём обращении он отметил ключевую роль химической отрасли в экономике региона и поблагодарил сотрудников предприятий за высокий профессионализм и вклад в развитие Самарской области.
Особое внимание было уделено таким компаниям, как «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «Тольяттикаучук» и другим, участвующим в реализации национальных проектов и работающим в направлении импортозамещения.
Губернатор заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку химическому комплексу, способствуя расширению производства и привлечению инвестиций.
Ранее мы писали, что на ремонт самарских школ этим летом выделено около 500 миллионов рублей.
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