Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области поздравил работников химической отрасли с праздником

25 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов химической промышленности с Днём химика.

25 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов химической промышленности с Днём химика.

В своём обращении он отметил ключевую роль химической отрасли в экономике региона и поблагодарил сотрудников предприятий за высокий профессионализм и вклад в развитие Самарской области.

Особое внимание было уделено таким компаниям, как «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «Тольяттикаучук» и другим, участвующим в реализации национальных проектов и работающим в направлении импортозамещения.

Губернатор заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку химическому комплексу, способствуя расширению производства и привлечению инвестиций.

Ранее мы писали, что на ремонт самарских школ этим летом выделено около 500 миллионов рублей.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!