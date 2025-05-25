Белгидромет: дожди и умеренная температура будут способствовать формированию урожая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и умеренная температура в ближайшее время будут способствовать формированию урожая сельхозкультур в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.