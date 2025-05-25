Белгидромет: дожди и умеренная температура будут способствовать формированию урожая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и умеренная температура в ближайшее время будут способствовать формированию урожая сельхозкультур в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Агрометеорологическая обстановка в стране начала улучшаться. Проходящие дожди пополняют содержание влаги в почве, а температурный фон постепенно повышается. По результатам инструментального определения влажности почвы на большей части территории Беларуси запасы продуктивной влаги под сельскохозяйственными культурами достаточные», — рассказали в Белгидромете.
В северных и восточных районах страны, где осадков выпало больше, чем на остальной территории, отмечаются повышенные влагозапасы. Однако из-за неравномерного распределения осадков в южной части и на северо-западе страны озимые культуры по-прежнему ощущают дефицит влаги.
«Ожидаемые в ближайшее время дожди пополнят запасы почвенной влаги повсеместно. В сочетании с преобладанием умеренного температурного режима это будет способствовать формированию урожая большинства сельскохозяйственных культур», — добавили в Белгидромете. -0-