Минтруда: наниматели видят в подростках определенный резерв кадров

Он отметил, что с учетом того, что в последнее время есть большой спрос на работников, наниматели начинают смотреть на молодежь по-другому. «Наниматели в ней видят определенный резерв кадров. От работодателей был запрос на то, чтобы можно было брать молодежь на работу. С этой целью, а также чтобы у подростков было желание работать по разным профессиям, Министерством труда и социальной защиты зимой был пересмотрен перечень легких видов работ, которые могут выполнять дети в возрасте 14−16 лет. Он расширен с 17 до 23 позиций. Например, ребята в этом возрасте могут выполнять элементарные работы по сборке, разборке простых механизмов, по сборке мебели с использованием простого ручного инструмента, допустим, работать в диспетчерских, справочно-информационных службах, заниматься флористикой. Также в новой редакции принят список работ, к которым запрещено привлекать лиц моложе 18 лет. В нем прописаны конкретные профессии, по которым запрещено принимать на работу эту категорию молодежи. Раньше нельзя было привлекать молодежь к работе в определенных производствах по всем профессиям, сейчас в списке запрещенных работ прописаны профессии, которые заняты в основном в технологическом процессе, а по вспомогательным подсобным работам принимать на работу можно. Расширение списка позволило принимать на работу уже по более чем 160 профессиям», — проинформировал начальник управления. -0-