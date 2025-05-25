Минтруда: наниматели видят в подростках определенный резерв кадров

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наниматели видят в подростках определенный резерв кадров. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты населения Сергей Кацко.
«Скоро лето — веселая пора для всех, каждый старается отдохнуть. Для молодежи отдых получается более активный. Многие ребята в последнее время стараются не просто отдохнуть, но и заработать карманные деньги, получить трудовой опыт. Поэтому, чтобы поддержать желание молодежи, система Минтруда и соцзащиты к летнему периоду готовится еще зимой. Прежде всего ведется работа с нанимателями по организации временной трудовой занятости молодежи. Ее организуем по двум направлениям: с финансовой поддержкой государства и за счет средств нанимателей. В первом случае работа в основном организуется при учебных заведениях. Как правило, это ребята в возрасте 14−16 лет. Понятно, что наниматели с некоторой настороженностью смотрят на подростков — у них много ограничений, сокращенная продолжительность рабочего времени, есть определенный перечень легких видов работ, которые они могут выполнять. Поэтому, как правило, ребята от 14−16 лет в основной своей массе работают при учебных заведениях», — рассказал Сергей Кацко.
Он отметил, что с учетом того, что в последнее время есть большой спрос на работников, наниматели начинают смотреть на молодежь по-другому. «Наниматели в ней видят определенный резерв кадров. От работодателей был запрос на то, чтобы можно было брать молодежь на работу. С этой целью, а также чтобы у подростков было желание работать по разным профессиям, Министерством труда и социальной защиты зимой был пересмотрен перечень легких видов работ, которые могут выполнять дети в возрасте 14−16 лет. Он расширен с 17 до 23 позиций. Например, ребята в этом возрасте могут выполнять элементарные работы по сборке, разборке простых механизмов, по сборке мебели с использованием простого ручного инструмента, допустим, работать в диспетчерских, справочно-информационных службах, заниматься флористикой. Также в новой редакции принят список работ, к которым запрещено привлекать лиц моложе 18 лет. В нем прописаны конкретные профессии, по которым запрещено принимать на работу эту категорию молодежи. Раньше нельзя было привлекать молодежь к работе в определенных производствах по всем профессиям, сейчас в списке запрещенных работ прописаны профессии, которые заняты в основном в технологическом процессе, а по вспомогательным подсобным работам принимать на работу можно. Расширение списка позволило принимать на работу уже по более чем 160 профессиям», — проинформировал начальник управления. -0-