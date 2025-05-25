Зонты пригодятся: прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю мая

Предварительный прогноз на вторую половину обещает туман в ночные и утренние часы, небольшие дожди и достаточно комфортную температуру — от +10°C до +15°C в ночное время, от +17°C до +20°C днем в четверг. А вот в пятницу похолодает: в Гродно ожидается около 10, теплее всего будет в Гомеле, где прогнозируется до +18°C.