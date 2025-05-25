Зонты пригодятся: прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю мая

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Погода на наступающей неделе попытается компенсировать холода прошедших дней мая, таким прогнозом поделился синоптик Дмитрий Рябов.
«Под занавес мая на горизонте в большинстве районов просматривается умеренно теплая погода», — сказал Рябов в эфире ОНТ.
При этом, уточнил синоптик, погода будет довольно нестабильной.
Начало недели принесет в Беларусь дожди, при этом температура воздуха ночью будет в пределах +9…+15°C, днем в понедельник ожидается от +10°C в западной части республики до +19°C в северо-восточных районах, во вторник столбики термометров днем покажут от +14°C до +19°C.
К среде, на большей части страны дожди прекратятся, небольшие осадки возможны лишь в западных районах. Ночью температура воздуха составит от +10°C до +15°C, днем прогнозируется от +17°C до +21°C.
Предварительный прогноз на вторую половину обещает туман в ночные и утренние часы, небольшие дожди и достаточно комфортную температуру — от +10°C до +15°C в ночное время, от +17°C до +20°C днем в четверг. А вот в пятницу похолодает: в Гродно ожидается около 10, теплее всего будет в Гомеле, где прогнозируется до +18°C.
Выходные также обещают быть дождливыми, ночью и утром возможен туман, в ночные часы столбики термометров покажут от +8°C до +13°C, днем в субботу ожидается до +18°C, в воскресенье — до +20°C.